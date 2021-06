green

La grabación, por la que al intérprete le recordaron a su ex Lina Tejeiro, la subió la mencionada mujer a su cuenta pública de Instagram y en esta se aprecia que Andy Rivera la mira, le hace ‘boca de pato’ y ella le responde con un beso.

Luego, los dos enfocan su mirada a la cámara y se ríen, mientras el artista colombiano, además, pone cara de sorpresa.

En la escena, que se puede apreciar a continuación, no se escucha ninguna charla, pues fue ambientada con una parte de la canción ‘Increíble’, de Andy Rivera. “Cómo decirle que no, a esa boquita que me provoca morder”, es lo que se oye.

Quién es la joven que se dio beso con Andy Rivera

En su perfil de Instagram, Aura Dayana Suárez asegura que es “estudiante de ingeniería” y “maquilladora”.

Asimismo, en la red social —donde está como @dayana_sua, tiene más de 30 mil seguidores y sigue a poco más de 550 personas— se inscribió como “blog personal”.

Sus publicaciones suelen ser de ella sola en situaciones casuales, posando en traje de baño y otras más elaboradas. La primera de las 29 fotos que compartió, hasta la publicación de esta nota, es de 2019; la última, de junio del 2021.

Aquí algunas de esas imágenes de la mujer con la que el ex de Lina Tejeiro se dio un beso; varias de estas tienen decenas de ‘me gusta’ y comentarios donde destacan su belleza:

¿Aura Dayana Suárez es la novia de Andy Rivera?

Ni el cantante ni ella han confirmado tener una relación amorosa. Es más, portales como el de Q’hubo Ibagué indican que ella solo es una fanática del artista.

Adicionalmente, el medio aseguró que la situación del beso se registró “luego del concierto que [Andy Rivera] dio en Ibagué”, este mes.