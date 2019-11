Los seguidores de Rivera, desde hace meses, han entendido muchas de sus publicaciones en redes sociales como muestras de que todavía no ha superado la relación que tuvo con Lina Tejeiro, que terminó en el primer semestre de este año.

Por ejemplo, la panelista de ‘La movida’ Violeta Bergonzi, acotó al respecto que Rivera tiene un “Instagram corta venas con canciones casi que depresivas que está catando día y noche”.

Por eso, una periodista de ese programa de entretenimiento que se encontró a Rivera en el aeropuerto El Dorado de Bogotá le preguntó de forma directa si estaba despechado. El artista no entró en detalles y le respondió de forma cortante: “Mi amor, ¿de qué? (risas)”.

Consultado sobre a quién le canta en las publicaciones que hace en sus redes sociales, Rivera afirmó: “El arte y la música me respira por los poros. Yo le canto al arte, a la música. Yo me siento y toco ese piano y se me eriza todo”.

Ahora Lina Tejeiro está bastante feliz con el novio que tiene desde hace más de un mes, el empresario venezolano Norman Capuozzo, que oficia como representante de futbolistas. Actualmente, la pareja está disfrutando de unas vacaciones por Europa.