Varios internautas escribieron a portales de entretenimiento en redes anunciando que el joven se encontraba al borde de la muerte, e incluso compartieron imágenes inéditas de Valdiri y su esposo con cara de preocupación junto a su colaborador. “Se cayó del yate en el que estaban de paseo este fin de semana”, escribió un usuario.

¿Quién es Julian, el amigo de Andrea Valdiri y qué le pasó?

Días después, el joven reapareció en su Instagram y publicó una fotografía con un mensaje en que confirmaba el suceso y también dando gracias. “Los milagros existen, tuve un accidente bastante grave, pero gracias a Dios, a mi familia y a mis amigos que actuaron pronto y a todos los que estuvieron orando por mí, tuve una segunda oportunidad de vivir. En medio de la algarabía, de la euforia de cantar las canciones de nuestros amigos, el accidente se presentó, yo me caí desde la parte de adelante del bote y nadie, ni yo, supimos qué pasó debajo del bote, solo que salí del agua sangrando y nadando hacía el bote”, contó. A él se le recuerda por participar en la novela Enfermeras en el personaje de Vicente.

¿Qué le pasó al amigo de Andrea Valdiri?

Julián contó que Andrea fue una de las que se lanzó al agua para socorrerlo. “En la clínica llamaron a mi familia, mis Ángeles, a contarles que me había cortado y que estaba en el hospital, para sorpresa de todos tenía un trauma cráneo encefálico severo, me partí la cabeza y tenían que operarme. Me intervinieron cuatro veces, pegaron mi cráneo, lo dejaron sin astillas, lo drenaron y acomodaron mi piel capilar, sin embargo, por la urgencia estuve entubado por más de 24 horas. ¡Cuando desperté! Sentí que todo era un sueño, que no sabía dónde estaba una habitación fría y blanca, solo pude llorar, tenía un tubo en mi boca, las enfermeras se me acercaron, yo movía los pies y ellas decían: “¡eres un milagro!””, escribió.

Por su parte, ‘La Valdiri’ publicó, ayer en la noche, una captura de llamada donde se ven a ella y al joven hablando. “Dios te ama y nosotros también. Eres un milagro”, escribió para referirse al tema por primera vez.