Andrea Valdiri siempre ha dado de qué hablar con su contenido en redes sociales, sobre todo porquese ha sentido orgullosa de su cuerpo y ha dejado el tabú de mostrarse tal como es.

Gracias a dicho contenido se ganó el gran reconocimiento en las plataformas digitales con el que cuenta ahora y ha formado un imperio no solo en publicidad a través de sus ‘post’, sino que también aprovechó el dinero que mensualmente le llega para formar empresa.

Sin embargo, ese mismo contenido le ha traído problemas y ha tenido que responder a quienes la han llamado mala madre por haber subido un video celebrando, junto a sus amigas, el mes del orgullo gay.

“Yo celebro hasta el día de la yuca. No entiendo por qué se vienen a escandalizar si ya saben como soy, saben cuál es mi contenido. Algunos me dicen que sus hijos, sus hijos no deberían tener redes sociales, esto es contenido para mayores”, afirmó Valdiri.

“El valor viene desde casa, la crianza viene desde casa. Si tú le muestras a tus hijos pequeños de qué está hecho el mundo en realidad, tú estás preparando a tu hijo para el verdadero mundo. A los hijos se les habla claro, pero no vengas a criticarme la crianza de mis hijos por un contenido que yo hago, eso si no lo voy a tolerar. Lo que yo pido es más respeto“, sentenció la barranquillera.

Algunos usuarios recordaron que, si bien ella menciona que los menores de edad no deben tener redes sociales, su hija Isabella sí tiene.

Andrea Valdiri es criticada por celebrar el mes del orgullo gay

