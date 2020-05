Este jueves la recordaron en ‘Día a día’, pues una de las invitadas en el programa fue Andrea, quien compartió presentación del ‘Desafío’ con Daniella el año pasado.

La famosa destacó a su excompañera y aprovechó para enviarle un mensaje, no sin antes contar lo que sintió en el momento en que se enteró que estaba delicada de salud, aunque se sabe que está “consciente”.

“Cuando empecé a ver por redes sociales, y el video que grabó ella, que la tenían que operar y después su familia confirmando que no fue una operación, sino un par más, me preocupé, me dolió, me asusté”, recordó la presentadora principal del ‘Desafío’.