Poco después de que el ‘influenciador’ alemán Dominic Wolf anunció que venderá su propia camiseta colombiana luego de que lo vetaron de usar la de la Selección Colombia, Andrea Petro salió al paso para criticarlo.

Una de las hijas mayores del mandatario colombiano, en el comienzo del mensaje desde su cuenta personal de Instagram, aplaudió el cariño expresado al país por el creador de contenido, pero luego le soltó un cuestionamiento por su lanzamiento comercial.

“No me parece que trates de hacer ‘business’ [negocio] con nuestra identidad. Lamento lo que está pasando, pero creo que por ahí no es”, señaló en el comienzo de su mensaje.

.Lo cierto es que, en el remate de su publicación sobre Wolf, Petro se mostró crítica por el hecho de que el hombre hubiera presentado una prenda a raíz de la controversia que surgió y que se hizo viral.

“Bienvenida toda persona que ame nuestro país, pero ayúdenos a mostrar lo bello que es, no se aprovechen de ella”, finalizó la hija del mandatario colombiano en su señalamiento al alemán.

El comentario fue replicado por la cuenta de Instagram de Rechismes, donde el alemán salió al paso para contestar al detalle cada uno de los puntos expuestos por la joven.

El hombre, al que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) le prohibió usar la camiseta del seleccionado en videos de sus redes sociales, se refirió a la manera en la funcionan sus negocios.

“Estoy pagando muchos impuestos en Colombia, con los diseños estoy dejando en alto el nombre de Colombia y además mi marca de ropa ha sido el mayor donador a mi fundación @fundacion_dominic la cual hace obras sociales solo en Colombia”, aseguró.

El creador de contenido justificó el hecho de que haya creado la mencionada prenda luego de la controversia, en donde la FCF aclaró su determinación sobre el uniforme de la selección nacional.

De igual forma, aprovechó para plantarse sobre el impacto positivo del contenido que ha creado durante varios años y que, afirmó, ha servido para la promoción turística.

“Hablando de mis videos que han llegado a millones de colombianos, también han llegado a más de 100 millones de extranjeros y lo único que hago es hablar bien de Colombia”, indicó.

Para concluir, Wolf se mostró punzante sobre el señalamiento que hizo Andrea Petro en su contra, por lo que lanzó una pregunta para dejar clara su postura en medio de este cruce.

“Yo sé que el español no es mi idioma materno y con todo el respeto del mundo, ¿pero alguien me puede explicar de qué manera me estoy ‘aprovechando’ de Colombia?”, finalizó.