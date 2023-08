Dominic Fabian Wolf recuerda el primer momento que se sintió conectado con Colombia y la camiseta de la Selección. “Fue en el Mundial de Brasil. Era el único equipo que bailaba después de hacer un gol. Esa alegría me dejó marcado y por eso cree un vínculo tan estrecho también con la camiseta”, recuerda el alemán.

Dos años después, el ‘influencer‘ se vino a vivir a Colombia. En Alemania se graduó como administrador de empresas y para obtener una doble titulación accedió a un programa académico de su universidad y en Bucaramanga obtuvo su título en administración de empresas y negocios internacionales.

Hay varias razones por las que en Colombia se sintió como en casa. En esta charla con El Espectador, Wolf destaca una: “soy ciudadano alemán, pero mis padres nacieron y crecieron en la antigua Unión Soviética, entonces en Alemania muchas veces me trataban como un ruso y en Rusia me ven como un alemán. Colombia fue el único país que me hizo sentirme en casa”.

El pasado lunes 14 de agosto el creador de contenido contó a través de sus sociales que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) le pidió bajar los videos en los que aparecía con la camiseta de la Selección, la organización argumentaban que: “A nuestro juicio, se está haciendo un uso ilegítimo de los signos distintivos de la FCF en los términos de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la Indumentaria y la Camiseta Oficial de la Selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado por la FCF”.

La decisión a la que se refiere la FCF habla de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Esta entidad explica que, “el titular de la marca tendrá el uso exclusivo de la misma y podrá impedir que cualquier tercero realice, sin su consentimiento, cualquiera de los siguientes actos:

Use la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales fue registrado la marca.

Suprima o modifique la marca con fines comerciales.

Use en el comercio un signo idéntico o similar para promocionar productos o servicios cuando ese uso puede ocasionar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro”.

“Los videos que me pidió retirar la federación no era nada específico, pero cualquier promoción a cualquier producto o servicio, no importa si era una marca grande, median o pequeña o un negocio familiar, no importó tocó retirar el video”, dijo Wolf en el video que compartió en sus redes sociales. Incluso, recibió el apoyo de Julio Sánchez Cristo, quien le tiró a Ramón Jesurún.

“Quiero dejar claro que cuando aparecí con la camiseta nunca hice evidente el logo de la selección, simplemente un personaje en el video tenía puesta la camiseta yo o alguien más, como una prenda de vestir y lo que me parece injusto”, agregó.

“Lo más justo hubiera sido que hubieran pedido bajar un video en específico, cuando se trata de un competidor o de una marca de la competencia directamente de ellos, pero me pidieron retirar todos los videos que hice a restaurantes colombianos en donde emprendedores pequeños, con todo el esfuerzo viven para sacar adelante su negocio y yo simplemente quería ayudar y darles visibilidad”, expresó en el video. Hasta la embajadora de Alemania se metió en el lío y respaldó a Dominic.

Entrevista a Dominic Wolf con El Espectador

Tras la polémica, en la que incluso terció la embajadora de Alemania en Colombia, Wolf habló para El Espectador, aliado de Pulzo.

¿En sus videos dice o insinúa que usted representa a la Federación Colombiana de Fútbol o alguno de sus aliados?

Nunca en ningún video dije o, insinúe, que represento a la Federación Colombiana de Fútbol. Simplemente tenía la camiseta puesta como una prenda de vestir. No era para mostrar un logo en particular. Un día puedo tener puesta la camiseta de Colombia, otro día la camiseta de Nike, pero nunca quiero mostrar marcas, solo lo uso porque me quiero poner una camiseta.

Eso es lo que hago en los videos. Nunca quería representar algo de la FCF. Los videos que yo hago no están relacionados con fútbol, simplemente me está mostrando a mí disfrutando de productos colombianos o paisajes colombianos.

¿Por qué dice no sentirse valorado por esta institución colombiana?

Por muchos años he dejado el nombre de Colombia y con gran alcance. Y esos videos les sirvió para publicitar también la camiseta. Me imagino que mucha gente en Colombia y el mundo se animó a comprar la camiseta porque yo la tenía puesta. Así funciona el mercadeo.

Pero yo no lo hice por eso, sino por el amor a Colombia, porque yo vi la camiseta como un signo patrio y no un símbolo de publicidad o una camiseta con derechos de imagen de la federación.

Eran videos con mensajes positivos. Ninguno con mensaje negativo. Y cuando hago cientos de videos dándole una buena publicidad a la camiseta y me contactan sin decir gracias… Quedé en shock. Esperé otra cosa, que me iban a invitar a un partido o hacer conocer a los jugadores, pero fue todo lo contrario me dieron tres días hables para retirar los videos. Y los bajé para evitar problemas legales, pero no me pareció justo y me sentí muy poco valorado.

¿Por qué se siente identificado con la cultura colombiana?

Es muy difícil responder esa pregunta. Escribí un libro de 180 páginas “Dejarías todo por tu felicidad”, pero lo voy a resumir.

Cuando empecé a estudiar me enamoré de la cultura, la gastronomía, de la cultura, de los paisajes, del clima. Y encontré un país que me dio identidad y felicidad, aunque tenía buenas oportunidades en Alemania, las rechacé para empezar desde cero en Colombia, en donde no tenía contactos ni nada para empezar, para mis amigos en Alemania soy un loco.

Hoy en día me va bien, pero en principio solo me quedé por el amor a Colombia, un país en que encontré mi felicidad.

Llevo ocho años acá y con las redes llevo cuatro, pero empecé también promocionando el turismo, como guía turístico, conductor, para mostrar lo bonito que es Colombia a los turistas extranjeros, eso hice antes de iniciar con las redes sociales, ahora hago lo mismo, pero a una escala mayor. Con un alcance de varios millones de personas.

¿Este episodio le ha hecho replantear su presencia en Colombia?

No me he replanteado mi presencia en Colombia. Soy feliz y sé que lo que representa a Colombia es su diversidad, su gastronomía, sus paisajes, su clima, su gente. Y los colombianos me han respaldado. Se han puesto en mis zapatos, han visto el trabajo que he hecho por años dejando en alto el nombre de Colombia y me llegó un comunicado que me dio duro por unos días, pero el respaldo de la gente es mayor.

No quiero irme, sigo en Colombia y quiero tener una familia para estar en Colombia y quiero seguir dejando el nombre de Colombia con o sin camiseta, aunque en adelante toque sin camiseta. Puedo llevar la bandera y hablar bien de los colombianos, quienes merecen una buena imagen a nivel internacional. Eso me da felicidad. Este país merece salir adelante.