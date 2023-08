La representante diplomática de país germano no dejó pasar por alto lo sucedido con su compatriota, el ‘influencer’ Dominc Fabián Wolf, que debió eliminar de sus redes sociales todo el contenido comercial que había publicado usando la camiseta de la Selección Colombia.

La Federación envió una serie de cartas a estrellas de las redes sociales indicándoles que no pueden sacar rédito económico a costas de la imagen del equipo patrio debido a que ese derecho solo lo tienen los patrocinadores oficiales.

Todo tendría que ver con una campaña que el ‘youtuber’ hizo para una cerveza que no es la que hace parte de la lista de auspiciantes de la escuadra ‘cafetera’.

Y aunque la prohibición al joven fue la que más ruido hizo, Andrés Tamayo, secretario de la Federación Colombiana de Fútbol, dijo que otras figuras de redes sociales deberán hacer lo mismo, así como políticos en campaña, que no podrán hacer proselitismo con la camiseta puesta.

Embajadora de Alemania, retadora con camiseta de la Selección Colombia

Marian Schuegraf utilizó la cuenta oficial de Twitter de su despacho para publicar una foto suya con la que quiso respaldar al ‘influencer’.

La mujer compartió la imagen en la que se le ve posando con la camiseta de la escuadra ‘cafetera’ mientras sostiene un balón.

Lo particular fue el mensaje desafiante, presumiblemente para os directivos de la Federación Colombia de fútbol.

“Espero no me quiten mi camiseta de la Selección”, trinó.

Acto seguido tuvo palabras para su paisano: “Ánimo, Dominic”.

Lo particular fue que la embajadora no salió con ningún producto comercial o haciendo publicidad, motivo por el que no habría incurrido en ninguna causal de prohibición.

