Andrea Guerrero, quien hace unos días habló del temor que tiene por su hija, debido a las amenazas que ha recibido, volvió a ser noticia en redes sociales por un comentario que hizo y luego respondiendo duro a quien la trató mal.

Ella preguntó lo siguiente: “¿Quiénes clasifican?”, por lo que hoy se definen los ocho equipos del FPC que estarán en la siguiente ronda de la Liga Betplay. Un usuario, bastante grosero, le contestó: “Los que queden del 1 al 8. Lea el reglamento. Borracha”.

Esa respuesta causó la ira de la periodista de Win Sports e hizo que su respuesta ante ese ataque no se hiciera esperar mucho:

“¿Tengo que aplaudirle su agresión o usted preferiría que me intimide? ¿O acaso me la tengo que aguantar por ser mujer? Tan machito, el cobarde”.

Luego de su dura respuesta, Guerrero siguió publicando mensajes en su Twitter diciendo que estaba aburrida y cansada de recibir agresiones por redes sociales. También dijo que no va a guardar más silencio.

“Es que de verdad me aburre que ya las agresiones digitales se vuelven paisaje. Saludos y gracias”.

“¿Saben algo? Cuando le respondo a algún agresivo en RRSS me dicen que no conteste nada, que no me desgaste. Sin embargo, me cansé de guardar silencio y naturalizar la agresión digital. Hay días como hoy en los que levanto la voz y pido que no nos hagan callar”.

Lo cierto es que no es la primera vez que la periodista se engancha a pelear con otras personas en redes, ya que hace unas semanas le respondió a un hincha del Tolima por el escándalo de unas de las barras bravas de Nacional.

Estas fueron las publicaciones que hizo en redes sociales:

