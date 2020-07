View this post on Instagram

Mi hermoso, este año ha sido sin duda, el mejor año que he vivido hasta ahora. Soy la mujer más feliz a tu lado, ha sido un año de descubrir muchas cosas, de admirarte sin medida, de sentir como me cuidas y me impulsas todos los días a cumplir mis sueños, de ver cómo me retas para ser cada vez mejor. Has hecho de mí una mejor persona. Te amo mi hermoso, FELIZ PRIMER ANIVERSARIO de muchísimos que celebraremos juntos, aquí y en la eternidad. 🥰😍😘🎉🎈🎊🥂👩‍❤️‍👨👫🏻