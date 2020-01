green

El rumor empezó cuando el primer programa, de Canal 1, publicó un video de ella en un centro médico y en el post preguntó si ella estaba embarazada, pues en la zona en la que la vieron fue en ginecología.

No obstante, en ambas entrevistas la famosa negó estar en estado de gestación y aclaró que si estuvo en la clínica Marly, “por urgencias” y “en la parte de maternidad”, es porque está sufriendo de adenomiosis.

“Ese es el chisme más bobo que me han inventado en la vida. No estoy embarazada. Estaba enfermita, me fui a la clínica, me vieron en la parte de maternidad, porque era una cosa de todo este proceso que les he contado, de que antes de tener a Dante a mí me encontraron endometriosis y ovarios poliquísiticos. Entonces, tuve que pasar por un proceso antes de quedar embarazada [de Dante], y ahora resulté con otra enfermedad”, dijo en el segundo programa, de RCN (minuto 42:40), y añadió:

“Llevaba como 15 días con este tema [el periodo] y, claramente, me sentía superdébil, toda tembleca. […Ahora] Estoy muy bien gracias a Dios; esta enfermedad tampoco es para morirse, le da a muchas mujeres. Le dan a uno unos cólicos muy fuertes, le dura a uno muchos días [el periodo]; es una cosa que se puede manejar”.

En sus declaraciones, Ana Karina Soto también explicó que, incluso, no necesita “un tratamiento especial”.

“Me parece muy chistoso que la gente, en una sala de urgencias, de un clínica, lo esté grabando a uno, y les esté mandando videos a ustedes, además con especulaciones. […] No todos los meses pasa, pero irregularmente puede que llegue a pasar; entonces, nada, [me dijeron] que estuviera preparada, que me hidrate mucho”, puntualizó la celebridad en ‘Lo sé todo’, como se puede ver en la siguiente grabación, donde además mostraron el video por el que empezó el chisme del embarazo.