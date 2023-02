En una entrevista con el periodista Adolfo Sanjuanello para su programa ‘Las mujeres de mi tierra’, la cantante vallenata Ana del Castillo habló sobre sus nuevas canciones y también sobre las cirugías plásticas que se ha realizado.

La artista mencionó que sí se ha realizado algunas y que para ella es totalmente normal.

(Vea también: “Me voy a pegar una pea”: Ana del Castillo, luego de recibir una botella de chirrinche)

“Yo tengo senos y tengo lipo. Si uno tiene cómo hacerse, se la hace, y la persona que no tiene puede juntar y también se la hace, pero viven como frustradas. Y los hombres también son tesos, quieren darle duro a uno”, aclaró Ana Del Castillo.

Sobre su comportamiento, Del Castillo mencionó: “He madurado en algunas cosas, he recapacitado, he preferido no hacer tipos de comportamientos como antes, de salir con escándalo, con grosería. Quiero que me vean también comola cantante, la artista, la amiga.”