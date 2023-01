Luego de convertirse en la primera mujer en llenar el Parque de la Leyenda Vallenata en el lanzamiento de su más reciente álbum ‘El favor de Dios’, Ana del Castillo sigue viajando por el país promocionando sus nuevos éxitos musicales.

La cantante vallenata estuvo en el programa ‘Las mujeres de mi tierra’, donde habló sobre su vida personal y artística. Sobre el ‘El favor de Dios’, producción discográfica que contiene 13 canciones, Ana mencionó que se siente agradecida por el recibimiento que tuvo.

“Quiero salir del país y hacer mi gira allá, ir al interior y promocionar mi música. Estoy enfocada en el CD, en que se ‘pegue’ y les guste el vallenato de una mujer. Antes me decían que por qué tanto ‘cover’, bueno en este álbum ya no hay (covers)”, mencionó.

En cuanto al concierto en el Parque, Del Castillo mencionó que no lo podía creer y que fue Dios quien le hizo ese ‘favor’. “No tengo palabras para decirte lo que sentí en ese momento. Yo estaba detrás de la tarima observando (cómo entraba la gente) y dije: ‘Ese fue Dios que me ha permitido esta oportunidad de hacer este sueño realidad’”, indicó.

Sobre su comportamiento, la artista mencionó: “He madurado en algunas cosas, he recapacitado, he preferido no hacer tipos de comportamientos como antes, de salir con escándalo, con grosería. Quiero que me vean también como la cantante, la artista, la amiga.”

Inicios de Ana del Castillo:

Respecto a sus inicios, Castillo recordó que no recibió el apoyo necesario. “A mi me decían que estaba loca, que no iba para ningún lado. Me decían malhablada, guisa, corroncha. Los seres humanos tenemos que atravesar situaciones dolorosas y también de mucha alegría. Me han fallado muchas personas”, resaltó.