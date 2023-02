El periodista y presentador de Caracol TV Internacional, Adolfo Sanjuanello, recientemente le hizo una entrevista a la cantante vallenata Ana del Castillo, donde le preguntó puntualmente sobre temas personales y profesionales.

Particularmente en este clip que compartió con sus seguidores de Instagram, el comunicador social le preguntó si quería tener hijos, a lo que jocosamente Ana le respondió: “Vamos a ponernos en la tarea de la ‘visuaca’, la cosa. Quiero 3, o puedo tener 2 y los otros 2 los adopto, chévere también sería, pero todavía no”.

Inmediatamente, y antes de que se lo preguntaran, la intérprete de ‘El favor de Dios’ dijo: “¿Que si quiero casarme? Tampoco quiero casarme, nada, ni anillos, ni nada; eso del vestido blanco y tirar el ramo no va conmigo. Mejor unión libre, me sigues te sigo, nos gustamos. Y si se acabó no hay que firmar papeles”.