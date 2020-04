green

Mientras repasaba su carrera, Julio Sánchez Cristo le preguntó a Jimmy por Carlos Pinzón, y aunque hace un buen rato no tenía comunicación con él, comenzó a compartir algunos recuerdos.

“Hace días que no hablo con él. No sé cómo estará, porque hace casi, no diría días, años que no hablo [con él]. La esposa de él fue alumna mía en la Academia Arco”, empezó a rememorar Jimmy García en la emisora.

Luego de narrar una anécdota en la que Carlos Pinzón se quedó con un cargo que él buscaba, llegó la triste noticia: “Acaba de fallecer Carlos Pinzón Moncaleano”, le dio Julio Sánchez al aire.

“No puede ser, no puede ser. Menos mal estábamos recordándolo con el cariño de siempre, porque ‘Carlitos’ fue un hombre de radio, de televisión, además de un gran señor […] Qué coincidencia, ¿no? Bueno, me alegra que por lo menos en un medio tan importante y en un programa como el tuyo se haya registrado, aunque doloroso, este hecho”, fue la reacción de García Camargo a la información.

Luego de su sorpresa, vino el golpe de realidad que traer una muerte en medio de la pandemia del coronavirus: “Bueno, hay que acompañar a ‘Carlitos’… ¡Ay! Pero no se puede por la cuarentena”, se respondió a sí mismo Jimmy.

Actualmente, Jimmy García Camargo está escribiendo sus memorias, según le contó a la emisora.

Carlos Pinzón falleció este jueves 30 de abril en Bogotá, a sus 92 años.