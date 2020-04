green

A propósito de la mencionada producción, la periodista del medio le preguntó al artista cómo veía su competencia en el género y él no tuvo problema en dar su punto de vista respecto del trabajo de sus colegas.

“Hay productos muy pobres musicalmente; sin embargo, los admiro. Yo creo que no soy una persona cerrada; no me gusta juzgar“, explicó el cantante a la comunicadora.

Maluma también aprovechó para decir que le gustaría que “el nivel subiera un poquito más”, puesto que su industria es “una competencia sana”, y le gusta ver “que todo el mundo haga buena música”; de este modo él también se supera.

Cabe mencionar que con ‘Amor de mi vida (ADMV)’, su más reciente sencillo, el artista mostró su faceta más romántica, lo que sorprendió a varios de sus seguidores; incluso, incursionó en la guaracha con ‘Qué chimba’ y se volvió tendencia.