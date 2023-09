Este sábado 23 de septiembre se conoció el lamentable hecho que le ocurrió a la creadora de contenido, quien les contó a sus seguidores hace unos años que había nacido intersexual —una condición genética con la que resulta ser complejo pertenecer o identificarse anatómicamente a los patrones sexuales de hombre o mujer—.

Según contó en esa oportunidad, ella en un principio se identificó como hombre y creció con el nombre de Edward Holguín (incluso apareció en redes como el novio de ‘Epa Colombia’). Sin embargo, tiempo después experimentó cambios en su cuerpo que la identificaron como mujer.

Sumado a esos cambios hormonales, la ‘influenciadora’ fue diagnosticada en 2016 con leucemia, razón por la cual tiene que tomar unos medicamentos específicos, los cuales le fueron hurtados hace unas semanas.

Qué le pasó a Annie Espejo con su mejor amigo

Después de una serie de amenazas que recibió en Colombia, ‘la influenciadora’ salió del país y se radicó en Estados Unidos el 15 de junio de 2023. No obstante, nunca se imaginó de la pesadilla que viviría por culpa de un amigo que al parecer vivía con ella.

“Yo estaba haciendo música y en el computador dejé la cámara grabando y vi a mi amigo robándome algo muy valioso. Algo supremamente valioso… ojalá fuera plata. Me robó unos medicamentos. Toda la gente sabe que yo tenía un proceso de leucemia”, le contó al programa ‘La red’, de Caracol TV.

En su relato, la creadora de contenido aseguró que la policía de ese país llegó hasta su lugar de residencia por una situación de robo que había ocurrido muy cerca, pues su casa tenía cámaras que podrían haber grabado algo clave.

Eso fue aprovechado por Espejo, quien le comentó a uno de los oficiales lo ocurrido con su amigo para saber cómo proceder. Según dijo, el policía le dijo que debía denunciarlo y, si ella quería, pedir que lo enviaran a la cárcel.

“Le dije que iba a tomar una cita con mi psicóloga para poder tomar la decisión. De todas maneras el caso ya se está investigando. [Él] quiere hacerme daño porque es algo que yo debo tomar. Si no me tomo eso me hago daño. Después, cuando él me lo confesó, le tomé la mano y le dije que lo entendía”, agregó en su narración al programa de chismes.

Por ahora el caso está en investigación y Anni Espejo espera tomar una decisión frente a lo ocurrido. Eso sí, aseguró que se está alejando de las personas que le han hecho daño.

