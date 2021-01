green

Durante la conversación con el programa de Canal 1, la también periodista aseguró que su matrimonio es independiente del contenido erótico, que genera para plataformas como Onlyfans, así que seguirá trabajando allí.

Respecto del porno, Amaranta Hank no comentó si lo dejará definitivamente o lo retomará en algún momento; no obstante, recordó que desde hace 2 años no graba nada con otras personas. Ahora, la cucuteña produce su material sola.

La escritora, que se sometió a una cirugía de reducción mamaria, aprovechó la conversación para recordar que la idea de pedirle permiso al esposo para desarrollar alguna actividad es muy arcáica, y hasta dijo que ella ve su unión de una forma distinta: desde la libertad.

Amaranta Hank se casó con hijo del fallecido actor Alfonso Ortiz

El pasado 8 de enero la actriz anunció en sus redes sociales que contrajo matrimonio con David Ortiz, a quien le declaró su amor públicamente y con quien compartió unas amorosas fotografías, como muestra de su unión.

La pareja de la periodista es actor y productor (no de cine para adultos) y, como lo ha mostrado varias veces en sus redes sociales, se ha formado para estas profesiones en Argentina, en donde ahora vive con Amaranta.

Luego de declararle su amor al hijo de Alfonso Ortiz, la cucuteña presumió de una sugestiva fotografía en Instagram, esto, para mostrarles a sus seguidores cómo será su “vida marital”.