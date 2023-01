En el último Miss Universo, Amanda Dudamel, la candidata de Venezuela, fue una de las favoritas y muchos creyeron que sería la ganadora, aunque finalmente la corona se la llevó la estadounidense R’Bonney Gabriel.

La venezolana, no obstante, llamó la atención también por el hermoso vestido de gala que utilizó durante la noche final del concurso. El vestido con corte de corazón e incrustaciones brillantes de diferentes tonos de azules y dorados fue uno de los más llamativos en el certamen.

El diseñador Samy Gicherman declaró en el programa venezolano ‘El gordo y la flaca’ que el diseño del vestido de la venezolana habría sido plagiado de uno de sus diseños, y que justamente lo reconoció mientras veía la pasarela del certamen.

“Primero me quité los lentes y me los volví a poner porque no lo podía creer. Entré en shock, inmediatamente lo critiqué porque yo fui el creador de esta pieza el año pasado y lo veo ahora en la chica que está representando a Venezuela con una pieza que es exactamente igual”, aseguró Gicherman.