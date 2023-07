La salud de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, volvió a preocupar a su familia, amigos y seguidores luego de conocerse que la cantante estuvo diez días internada en una Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, de un hospital de Madrid (España).

De acuerdo con el programa Espejo Público de la cadena española Antena 3, la razón por la que la artista fue ingresada en una UCI se debió una complicación en la recuperación de una cirugía de un dedo de sus manos. Se desconoce qué tipo de lesión sufrió en su extremidad y que la llevó a pasar por el quirófano.

Montero ya fue dada de alta del centro médico Beata María Ana y se encuentra en casa. Desde su entorno le dijeron al portal Look que “está bien”. “Fue intervenida de un dedo pequeño, pero nada alarmante. Está bien”.

La situación de la cantante despertó la preocupación, pero también las voces de cariño de sus seguidores, quienes le han dejado varios mensajes en sus redes sociales. Su perfil de Instagram, por ejemplo –en el que no sube una foto en su feed desde el año pasado– se ha llenado de comentarios de ánimo y positivismo.

En esa última publicación, el 26 de agosto de 2022, día que cumplió 46 años, dejó un sentido mensaje en el que también se “despedía” de la red social, aunque de vez en cuando comparte historias.

“Siempre he creído que esta vida es un partido de fútbol y no encuentro mis botas. Sólo que hay algo que no cambia, vosotros, el tiempo y todo este amor. Voy a volver, lo daré todo como siempre. (…) Sed felices, disfrutad de los vuestros, de lo importante, de lo que merece la pena. Yo lo hago y soy muy feliz. Nos vemos pronto”, escribió la artista.

Casi dos meses después, en octubre del año pasado, Montero sorprendió a su entorno tras publicar una foto en la que se le veía notoriamente demacrada y descuidada, lo que desató una serie de especulaciones sobre su salud mental.

La artista acompañó la foto con un mensaje que despertó aún más las alarmas: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, fue lo que escribió.

Su hermana, Idoia, aseguró en su momento que la cantante “no estaba pasando por su mejor momento, aunque si hay algo que aclarar, lo haría la propia Amaia o su representante”, así mismo, descartó en ese momento que la imagen y la publicación se tratara de una campaña de expectativa para promocionar su próximo trabajo discográfico.