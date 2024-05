Fue una semana llena de angustia para Mónica Hernández, pues subió a sus redes sociales un video para sus fanáticos, pidiéndoles a sus seguidores una cadena de oración por la salud de su esposo:

“Ya Amador está en UCI, el tema de las visitas es algo más complicado, pero estamos superpendientes. Yo les pido oración por él, yo tengo fe obviamente y fue impresionante porque el Señor me fue preparando estos días orando, pero hoy cuando me dijeron que entraba en UCI me desbaraté, perdí un poco la fe o tuve miedo”.

Luego de procedimientos y cuidados de los médicos, el expresentador de ‘Bravíssimo’ salió y ahora tendrá que recuperarse en la casa, junto a su familia.

La noticia se conoció gracias a la fotografía que compartió Mónica Hernández en sus redes sociales. A pesar de que las noticias de su salud son buenas, luce desgastado físicamente y con falta de color, como cualquier persona que está en un punto de recuperación.

“Y lo inexplicable sucedió. Plaquetas en 135 mil. Gracias Dios, contigo las cosas son sobrenaturales. Gracias a todo el cuerpo médico y gracias a tantos, tantos corazones por cubrirnos con su oración. ‘Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad’ 2 Corintios 12:9. Maestro de milagros“, afirmó Hernández.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mónica Hernández (@monihernandeztv)

Por ahora, se sabe que Amador se dedicará a su casa y a recuperar las fuerzas que perdió, mientras sigue manteniendo sus plaquetas arriba.

