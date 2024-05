Mónica Hernández subió un video a sus redes sociales hace una semana aproximadamente pidiendo por la salud de su esposo Amador Padilla, quien estaba presentando un problema con sus plaquetas.

“Ya Amador está en UCI, el tema de las visitas es algo más complicado, pero estamos super pendientes. Yo les pido oración por él, yo tengo fe obviamente y fue impresionante porque el Señor me fue preparando estos días orando, pero hoy cuando me dijeron que entraba en UCI me desbaraté, perdí un poco la fe o tuve miedo”, expresó la presentadora.

Muchos fanáticos se pronunciaron pidiendo la pronta recuperación del presentador y parece que dichas palabras fueron escuchadas. A través de las redes sociales de Hernández, publicó una foto que le dio alegría a sus seguidores:

“Y lo inexplicable sucedió. Plaquetas en 135 mil. Gracias Dios, contigo las cosas son sobrenaturales. Gracias a tantos, tantos corazones por cubrirnos con su oración. Maestro de milagros”.

Una publicación compartida por Mónica Hernández (@monihernandeztv)

Padilla apareció en sillas de ruedas y con una gran sonrisa en su rostro. Varios usuarios de Internet:

“Amén. Que sigan subiendo y pronta recuperación con el amor de la familia”, “qué felicidad. Gracias a Dios. Hablaremos de tus milagros”, “Dios de milagros. Qué gran bendición con Jesús, eres invencible”, “fantástico que bendición”.

Hasta ahora, no se conocen más detalles de la salud del presentador, pero se presume que solo necesitará tiempo para que se recupere por completo.

