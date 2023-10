Jorge Andrés Alzate es una de las figuras del momento en la música popular colombiana, pero mucha gente no sabe su nombre. Todos lo reconocen por el apellido. Eso sí, a lo mejor saben que está lanzando Fue tu culpa, a dúo con El Bala, pero puede que tampoco conozcan que tuvo que sufrir muchas penurias cuando decidió irse a EE. UU., donde vivió como ilegal y logró comodidades a las cuales renunció para perseguir el sueño de ser cantante.

Tiene temas con más de 300 millones de vistas en YouTube, por lo cual no resulta extraño que todos los famosos del género de la música popular quieran cantar con él, quien reveló qué fue lo último que habló con Martín Elías horas antes de su muerte.

Hay otra parte de su vida de la que poco habla, pero que accedió a comentar en esta charla con El Espectador, para que aprendemos a perderle miedo a la conversación sobre los temas de salud mental y nos esforcemos siempre por buscar ayuda de especialistas.

Alzate fue rockero

Ahí fue su primera traición o, como diría su canción, su Maldita traición, porque lo suyo hasta entonces era el rock.

“Yo ya era pianista, adolescente, y comenzó en mí una pelea entre el jazz, el rock y la música que se colaba por la ventana sin vidrios. Empecé a tener una mezcla toda rara con el despecho. A la hora de empezar a escribir se me facilitaba escribir canciones de desamor y se me dificultaba escribir canciones de amor”.

No es gratuito entonces que en las canciones del “rey de las cantinas” haya unos dejos que lo ponen a uno a pensar. Que lo llevan a decir: esto huele a rock, esto sabe a rock.

“Bueno, esto es algo que muy pocos saben, pero a la hora de componer, mis canciones podrían ser un pop, tal vez un rock. El inicio de la composición casi siempre podría derivar en otro género. Lo que pasa es que nosotros en el estudio la amarramos a la música popular, a la regional colombiana, a la música de despecho”.

¿Cuáles eran sus grupos de rock?

“Me gusta todo el rock de los 80. Aerosmith, Metallica, Guns and roses” dijo el cantante, quien sufrió accidente que casi le cuesta la vida.

¿Bon Jovi cabe ahí?

“Total. Yo soy rockero. Todas las bandas americanas de los 80 y 70”.

La vida de Alzate como ilegal en Estados Unidos

Hay algo que no entiendo en su historia. ¿De dónde esa insistencia por irse a Estados Unidos? Es que usted intenta sacar la visa siete veces.

“Seis veces me la negaron y a la séptima me fui”.

¿Pero cuál era la fijación con ese país?

“En la adolescencia comencé a pensar en irme a buscar mi futuro. Empecé con audio clases de inglés, leyendo libros chiquiticos que conseguía en las esquinas de los agachaderos, subrayando. La nevera estaba llena de cartulinitas que yo hacía con palabras en inglés. En mi casa todo el mundo tenía que estar conectado con esa obsesión de aprender un idioma. Mi mamá es una mujer muy inteligente que nos inculcó la educación desde muy pequeños. Ella tiene tres carreras”.

“Después de seis intentos, el séptimo me cuajó, me fui y me quedé ilegal casi nueve años, en la época en que la tecnología no era tan avanzada. Me comunicaba con mi familia a punta de emails”. Que apropósito, Estados Unidos indicó el listado de requisitos que tendrán que cumplir los venezolanos para trabajar allí.

Puro Latinmail.

“Eso, Latinmail, Hotmail, puros chats y computadores públicos. Raspe y raspe para llamadas telefónicas para comunicarme con la familia. No existían los celulares inteligentes. De esa época tengo muy pocas fotos, porque los celulares no tenían cámara…puras fotos de cámaras desechables”.

¿Y Estados Unidos qué es hoy en su vida?

“Estados Unidos es el premio a tanto esfuerzo. Es un espacio que Dios me permite de tranquilidad para escribir, componer y vivir”.

¿Vive acá, allá o en ambos lados?

“En ambos lados, sí señor. En la Florida, EE. UU. y en Colombia”.

La lucha de Alzate contra la depresión

Usted ha escrito de muchos temas. Y casi siempre sus canciones están relacionadas con experiencias de vida propias o de personas a las que conoce. Quiero preguntarle por un tema muy personal y tiene que ver con asuntos de salud mental, que son mucho más comunes de lo que creemos. Usted dijo que tuvo que lidiar con la depresión. ¿Cómo fue esa experiencia —para que la gente sepa que esto le puede dar a cualquier persona— y cómo hizo para lidiar con ella?

“Pues le he heredado a mi madre, y mi madre a mi abuelo, una especie de desequilibrio a partir del cual nuestro cuerpo no genera las hormonas de la felicidad. Entonces, nos toca con medicina. A eso se le suma el que vivimos en épocas de aislamiento de familia, exceso de trabajo y otros excesos que uno cree que le ayudan, pero que en la vida real no ayudan” expresó el cantante que se derrumbó en ‘La red’ por drama con su papá: “No se lo deseo a nadie”.

¿Alcohol?, por ejemplo.

“Sí, alcohol. Eso no ayuda a un cuerpo que tiene estos desbalances. Gracias a Dios, pude darme cuenta de que yo los tenía y con medicinas los trato de controlar”.

Imagino que, obviamente, con atención profesional. Que no son medicinas de cualquier lado.

“Sí, eso es importante. Y gracias por recordarlo. Cuando uno se encuentra ante estas situaciones lo mejor que puede hacer es consultar con un profesional. Muchas personas no se han dado cuenta, pero necesitan ayuda, a veces algún tipo de medicación, porque tienen un problema, entonces hay que buscar la ayuda profesional”.

¿Y en qué momento lo encontró a usted la depresión?

“Yo entré en una depresión muy grande cuando llegó el éxito profesional. Y, con mi hija recién nacida, literalmente, la abandoné. Yo pasaba dos meses sin ver a mi familia, sin ver a mi hija, viajando entre carreteras, aeropuertos y conciertos, cumpliéndole a ese éxito que busqué, pero entré en una depresión por exceso de trabajo, de cansancio y otros excesos” mencionó Azate, quien apareció con Jessi Uribe, entre tragos, y anunció algo que “siempre había soñado”.

¿Y qué hizo cuando supo que algo no andaba bien, pese a que todo el mundo lo aplaudía y cantaba sus canciones?

“La depresión es un inconformismo. Así todo aparentemente esté bien alrededor de ti, sientes como si todo estuviera de lo peor. Hoy seguimos luchando contra eso todo el tiempo y cada día nos trae nuestras propias batallas con este tema. Pero hay que hablarlo y la verdad es que creo que he podido ayudar a muchas personas con mi testimonio”.

¿De ese tema no ha escrito canciones?

“No. De la depresión no”.

¿Y de los migrantes?

“Tengo una canción de migrantes increíble que me gustaría sacar pronto. La escribí hace muchos años. Tengo que hablar con mi equipo de trabajo. En estos días estaba pensando en ello. Trata de los que llegaron y me impactaron. Los que llegaron, como yo, a Estados Unidos y están recogiendo fresas, por ejemplo, en los campos, en zonas desérticas. Muchos se desmayan y nadie ni siquiera los recoge. Me tocó muchas veces, incluso, ir y recoger amigos que estaban acabados de cruzar, casi muertos, ahí en la frontera de Tijuana a Arizona. Espero no estar metiéndome en líos, pero una vez fui y recogí a un gran amigo que había acabado de cruzar”.

