Camilo es uno de los cantantes colombianos que más reconocimiento ha conseguido internacionalmente gracias a su música. Este acostumbra compartir a través de sus redes sociales varios momentos de su vida personal, y hace poco, el intérprete de ‘Vida de rico’ habló de una situación que le pasó en el aeropuerto.

El joven contó que llevaba a su hija Índigo cargada y se cruzó con una mujer que llevaba a su bebé de la misma forma. Sin embargo, la barrera del idioma no le permitió al artista entablar una charla fluida.

Camilo contó: “Estoy yo con Indi y le digo a Indi: ‘saluda’”. La pequeña, atendiendo sus palabras, saludó al otro bebé levantando su mano. El menor se rió, por lo que el cantante tomó la decisión de hablar con la mujer para mencionar la reacción, ya que esta no se había dado cuenta de la interacción entre los dos niños.

“Yo, en mi fabuloso inglés, le digo: ‘she is smiling’ (ella está sonriendo)”, contó el músico. La madre no comprendió lo que él le quiso decir y, por el contrario, entendió que Camilo dijo: “She is Miley”.