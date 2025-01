La relación de Alina Lozano y Jim Velásquez ha pasado por varios altibajos en este último mes desde que anunciaron que se iban a dar un tiempo mientras que ella se iba a Nueva York para buscarle universidad a su hijo. En un principio sus seguidores creyeron que se iban a divorciar y ellos se encargaron de demostrar que no era así.

(Te puede interesar: Alina Lozano les pide a sus suegros que no escuchen a Jim Velásquez y lo llama loco)

Ahora, los creadores de contenido cambiaron de discurso y se han enfocado en comentar que están atravesando una crisis que los podría conducir a una ruptura definitiva, al punto de que él hizo pensar que le había sido infiel a su esposa para después dar a conocer que solo se trataba de una publicidad.

Esta historia ha tenido tantos giros que sus fanáticos se han empezado a cuestionar sobre la veracidad de los contenidos que han publicado en sus redes y ya varios lo han catalogado como un engaño.

La más reciente actualización sobre cómo va este matrimonio la dieron para revelar que Jim le dio una sorpresa a Alina con motivo de su reencuentro después de tantos días distanciados.

“Yo sabía que en algún momento iba a tener que aparecer. Estoy muy feliz porque ha sido muy tensionante esto, la verdad. Yo me pongo nerviosa y no hago nada bien y empiezo a sudar”, dijo la actriz, quien también recordó las palabras con las que una amiga la puso a reflexionar, dado que le planteó el escenario de que él en realidad no quiera volver, sino darle un fin a todo de la mejor manera.