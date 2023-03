Esta tarde, a la pantalla de Caracol Televisión llegará ‘Rebelde’, la novela mexicana que fue todo un éxito hace casi 20 años y que acompañó la niñez y adolescencia de millones de personas en México y varios países del mundo.

La serie mexicana es protagonizada por Maite Perroni, Dulce María, Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez y ‘Poncho’ Herrera. Este último, ha dado mucho de qué hablar porque confirmó su ausencia de la gira Soy ‘Rebelde Tour’ que realizarán sus excompañeros con la banda RBD dentro de unos meses.

¿Qué pasó con ‘Poncho’ Herrera?

20 años después, la agrupación mexicana sigue siendo todo un boom. Sin embargo, para el actor, quien interpretó a Miguel Arango en ‘Rebelde’, hablar de esa etapa de su vida le genera muchos momentos encontrados. Por un lado, agradecimiento, pues gracias a esa serie saltó a la fama y, por el otro, un sentimiento de injusticia, por haber firmado un “contrato abusivo” en el que todos los miembros cedieron los derechos de imagen y del personaje.

Debido a eso y a sus múltiples compromisos laborales, el artista no hará parte de los nuevos proyectos de la banda. “Nosotros no vimos ni un solo peso. Tenía 23 o 24 años y veía la cara de mis compañeros y mi cara en todos los aparadores vendiendo galletas, chicles, jugos, cuadernos, tenis, lápices y nada. Hicimos un Coliseo de Los Ángeles con 63.000 personas, por ejemplo, y a mí me pagaron 18,000 pesos por aquello”, mencionó en una entrevista.

La tragedia que vivió RBD en Brasil

Un evento en especial terminó marcando su vida y aunque han pasado los años, todavía no lo ha podido superar. Todo ocurrió en febrero del 2006, cuando tres adolescentes murieron en medio de un tumulto que se provocó mientras los integrantes de RBD realizaban una firma de autógrafos. Ese lamentable y traumático suceso le dejó serias secuelas a Poncho Herrera. “Hasta la fecha sigo teniendo un poco de miedo cuando voy a un lugar donde hay mucha gente”, aseguró en una entrevista con El País.

El artista aseguró que, en ningún momento, tuvieron apoyo psicológico. “No tuvimos apoyo psicológico para poder lidiar con esta situación. Fue muy duro. Años después regresamos a Brasil, conocimos a los familiares y conocí al papá de una de las niñas que perdió la vida. Ese evento me marcó de una manera muy profunda y por más que intento darle la vuelta, todavía ahí está”. Íbamos solos y entre nosotros nos apoyamos. Fue muy duro”, aseguró.

A sus demás compañeros los sigue recordando con mucho cariño, a pesar de que ya hará parte de la gira de despedida de RBD. “Me encanta que les vaya bien porque les tengo aprecio, les tengo cariño y les tengo respeto. Compartimos cosas que nadie más va a poder saber y que nosotros seis estuvimos ahí en momentos duros, en momentos alegres y momentos difíciles”.

¿Por qué Poncho Herrera no estará en la gira de RBD?

Su ausencia en Soy Rebelde Tour sigue siendo tema de conversación. Sin embargo, Poncho ha dejado claro que, por ahora, su prioridad es la actuación y no la música. “Estoy muy feliz con los proyectos que tengo en este momento y dónde tengo la energía en este momento. Sé que ese proyecto será un éxito rotundo y no tengo otra cosa más que buenos deseos para ellos. En algún momento una revista sacó que yo había pedido una cantidad exagerada de dinero para regresar y lo que digo es que mejor se lo paguen a ellos por toda la chinga que se metieron durante tantos años. No tiene que ver con dinero, tiene que ver con lo que es lo justo”, aseguró.