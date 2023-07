La exnovia de Nicky Jam, señalada de hacerle brujería al cantante, y el cucuteño fueron entrevistados por aparte en el programa ‘En casa con Telemundo’, en donde la modelo confesó que su corazón está sano y, sobre todo, “enamorado”.

(Vea también: James Rodríguez explicó por qué quiso ser padre soltero pese a comentarios: “Estoy feliz”)

El entrevistador fue directo y le preguntó si el causante de esa ilusión era el colombiano, James, por lo que la reacción de ella avivó los rumores de un noviazgo:

“¡Ay! No me preguntes eso delante de las cámaras. […] No les voy a decir, pero este corazoncito está feliz”, respondió la venezolana, evidentemente nerviosa, como se aprecia en este ‘post’: