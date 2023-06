Cuando el jugador de 31 años compartió en redes sociales que había vuelto a ser padre muchos de sus seguidores quedaron sorprendidos, pues eran muy pocos los que conocían la decisión que había tomado el deportista.

Aunque en su momento se rumoró que Shannon de Lima, exnovia de exfutbolista del Olympiacos, era la madre del menor, tiempo después se supo que Rodríguez había alquilado un vientre para concebir al hermano de su hija Salomé.

De hecho, todavía es un misterio la identidad de la mujer que aportó el óvulo implantado, aunque hace unos años se conoció que el cucuteño le pagó 40 millones de pesos para que en su vientre se gestara Samuel, que nació el 28 de octubre de 2019.

Por qué James Rodríguez quiso un hijo soltero

Según ha contado en reiteradas ocasiones, la decisión fue completamente de él y estuvo muy seguro al momento de tomarla, pues ya había leído sobre el tema. Así lo reiteró en una entrevista con Semana, donde confirmó estar contento por lo vivido en los últimos años.

“Hay mucha gente que ve eso de muy mala manera, pero yo estuve estudiando mucho eso y hay gente que lo hace [quizá] porque no pueden tener hijos o cualquier otra razón […]. Para mí la experiencia ha sido muy buena. Ya había sido padre, pero ahora ‘Samu’ está siempre conmigo, es un niño espectacular, muy bueno, y estoy feliz con él”, le dijo a la revista.

Aunque aseguró que ser padre soltero no es fácil, agradeció la ayuda de su madre por estar siempre al lado de su hijo ayudándole con la crianza.

“Mi mamá me ayuda mucho. Para mí es una responsabilidad linda. Intento desde muy pequeñito recalcarle todos los valores y creo que va a ser un niño bueno”, dijo el futbolista al mismo medio.

James Rodríguez mencionó que, al no estar todo el tiempo al lado de Salomé —vive la mayor parte del tiempo con su madre Daniela Ospina—, quería un hijo con el cual pudiera compartir su día a día.

“Quería estar con mi hijo y fue algo que pensé de muy buena manera. En este mundo no es fácil algo así. Quizá en unos años tengo que hablarle de eso, pero no tengo ningún problema. Estamos abiertos, al niño no le hace falta nada, tiene cariño, tiene el amor de toda mi familia”, agregó en dicha entrevista.

De acuerdo con Rodríguez, Samuel se ha convertido en su más fiel amigo y disfruta su compañía al 100 %: “Yo digo que es el parcero mío”, concluyó.

Acá, James Rodríguez con sus dos hijos: