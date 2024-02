Escrito por: Redacción Entretenimiento



El jurado de ‘La voz kids’ Aleks Syntek contó sobre la adicción que tuvo con el alcohol y cómo superó ese oscuro pasado gracias a su esposa, Karen Coronado.

(Vea también: Así lucía Aleks Syntek, de ‘La voz kids’, hace unos años; está irreconocible)

¿Qué le pasó a Aleks Syntek?

El cantante mexicano, quien conoció a Shakira cuando tenía 19 años, habló en el programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión, sobre ese capítulo oculto de su pasado:

“Terminábamos los conciertos y nos íbamos de fiesta y empecé a beber mucho. A veces, bebía solo en el estudio, componiendo una canción. Parecía un bebedor de buró, estaba solo tomando, era un bebedor social”, indicó el intérprete de ‘Volverte a ver’.

“Empecé a descubrir que a veces bebía mucho para afrontar los nervios del escenario, y el trago me daba la oportunidad de envalentonarme“, indicó el cantante mexicano.

Syntek, quien retó a J Balvin para que cantaran juntos, recordó que su papá fue una persona alcohólica y desafortunadamente nunca superó ese episodio de su vida: “Mi papá era una persona brillante y, sin embargo, no pudo superar su adicción al alcohol”.

El cantante de ‘Te soñé’ contó que al proponerle matrimonio a su pareja, Karen Coronado, ella le dijo: “Te amo, con todo mi corazón, pero si no dejas de beber no quiero estar contigo, porque yo no quiero ser cómplice de cómo te vas destruyendo”.

Ana Luisa Peña, madre del cantante, relató al programa sobre ese episodio de su hijo: “Él bajaba a componer sus canciones y a la mañana siguiente yo veía botellas vacías de alcohol por su piano. Cuando se enamoró mucho de Karen y le pidió matrimonio, ella le dijo: ‘Me caso contigo, pero te vas a Alcohólicos Anónimos'”.

