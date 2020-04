green

En un corto video, la también humorista reconoció que cada quien es libre de vivir este aislamiento y todo lo que conlleva asumirlo, pues si es la persona que lo hace con miedo, no hay problema, “cada uno da la pelea con sus propios recursos”.

Pero también recordó que esta es una oportunidad para aprender lecciones, para soltar y “reconocer sin resistencia que todos están haciendo”, por lo que invitó a cada ser humano a valorar, agradecer y darse cuenta qué hay al lado, pues ese es el primer paso para ayudar y servir.

Pese a que Alejandra habló de la independencia de pensamiento, también se refirió a todos aquellos que critican las acciones y “no están haciendo nada”; los invitó a quedarse callados, pues el silencio y acatar el aislamiento es lo mejor que pueden hacer.

“Nada ganamos si seguimos en discordia”, explicó la artista y trajo a colación la palabra berraco, que hace parte de la jerga coloquial, y que técnicamente es “un cerdo al cual no han castrado antes de sacrificar”.

Por lo anterior, Azcárate dijo:

“Que nos va a tocar sacrificar, sí, a todos, sin excepción porque estamos en igualdad de condiciones. […] Que este virus nos va a capar, pues no, no va a poder con nosotros y juntos vamos a salir adelante. […] La vida no es nada distinto a un cúmulo de presentes, así que afrontemos y enfrentemos este que tenemos de la mejor manera”.

