green

Es más, en su respuesta, tras el cuestionamiento que le hicieron porque ella habla abiertamente de la sexualidad sobre todo en su cuenta de Instagram, la joven utilizó como ejemplo a los cantantes que ejercen de forma empírica y los que son profesionales, pues la condición de los primeros “no los hace menos meritorios de ser escuchados”.

“Creo que uno puede hablar de temas, que si bien hay expertos que saben mucho mejor, si uno los vive y los experimenta puede hablar de ellos”, manifestó Aída Victoria Merlano textualmente en la emisora, y añadió:

“Cuando tú dices que para hablar de masturbación hay que ser sexóloga, a ver, de leyes hay que ser abogado, porque no puedes hablar de una legislación que no has leído, pero yo tengo vagina y me masturbo; yo puedo hablar de cómo lo disfruto y cómo lo hago. [Además,] he leído mucho sobre masturbación, sobre técnicas que a mí no me funcionan. Y, te digo, he experimentado muchísimas formas de masturbarme y de eso es lo que yo hablo, ¡de mi experiencia, porque yo tengo vagina!”.

Su convencimiento es tal que, incluso, señaló en el medio que algunas de sus seguidoras le han aseverado que sus consejos les han funcionado. E indicó que lo que ella quiere no es mostrarse como la más experta, sino abrir un debate entre mujeres, pues siente que para ellas es “más mucho complicado” poder referirse abiertamente a su sexualidad.

“Desde que tengo 14 [años] estoy excusando a mis amigos hablar sobre masturbación; ¡te lo juro que así es! Diciendo, ‘oigan, me di la paja de tal forma’ o ‘imagínate que me eché crema’. […] Y, entonces, la pregunta que yo me hago es: ¿Por qué las mujeres no podemos hacer eso? ¿Por qué los hombres pueden conversar y debatir de cómo disfrutar mejor su sexualidad, y las mujeres no? Me parece que el sexo debería estar al alcance de todo el mundo, las conversaciones deberían estar en la boca de una mujer, o de un hombre o de lo que sea. Me parece importante porque tenemos derecho a muchas cosas, entre esas a que no se nos critique o se nos juzgue por tener vida sexual activa”, puntualizó Aída en la frecuencia radial.

Estas declaraciones se pueden escuchar desde el minuto 40:54 de este video con la entrevista completa que Blu le hizo a la hija de la prófuga excongresista, y en la que también le preguntaron si estaba utilizando lo sucedido con su mamá para ganar fama, por su acusación en la Fiscalía, y sobre si es feminista, entre otras cosas.