green

Aída Victoria Merlano debutó esta semana como presentadora de televisión. Lo hizo en el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo‘, del Canal 1. Al ver su desempeño en la pantalla chica, un portal publicó una nota en la que despotricaba de la joven barranquillera. El escrito fue titulado de la siguiente manera: “El desastroso debut de Aída Victoria Merlano como presentadora de televisión”.

Merlano no se quedó callada ante tal descalificación y respondió públicamente en el programa para el que está trabajando ahora, como reemplazo de Elianis Garrido. “A mí me huele a envidia desde que lo leemos. Y si nadie firma la nota, pues imagínate. Qué rastrera será la persona que lo escribió“, comentó en un principio la ‘influencer’.

Después, la costeña recordó que esa misma página web había criticado la portada de la revista Soho en la que ella fue protagonista. Por eso, continuó su descargo afirmando: “¿Cómo le podemos llamar medio de comunicación a un portal rastrero que le hace ‘bullying’ a una peladita de 20 años?”.

La hija de la excongresista Aída Merlano también se refirió a su situación jurídica, para aclarar que, por el momento, las autoridades no la han encontrado culpable de cualquier delito. “Yo, ahora mismo, tengo un proceso. Sin embargo, a mí nadie me ha declarado culpable de absolutamente nada. Yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario”, agregó.

Por último, la barranquillera arremetió una vez más contra el portal en cuestión y amplió sus declaraciones a todas las personas que la critican por lo que sea. Ella se mostró tranquila porque seguirá “facturando y cobrando”.

“A mí no me interesan los comentarios de un medio rastrero que solo está rasguñando visitas de quien cree que se las provoca. Cuando me atacan, a ellos se les da de comer. Si quieren comer a costillas de que me ataquen a mí, síganlo haciendo. Vamos a ver a dónde llegan quienes creen que van a estar arriba por bajar al otro. Sigan como locos tirando piedra que yo aquí seguiré sentada facturando y cobrando“, concluyó.