View this post on Instagram

Ella, #FannyMikey, la doña. La conocí desde niña, era la mejor amiga de mi tía Marlene Henríquez y desde que la conocí me impactó cómo lo hizo con todos los que se cruzaron por su camino. Pero no nos quisimos, solo ella y yo sabemos porqué y el secreto se fue con ella al más allá, porque de mi boca no se sabrá nunca. Pasamos años sin hablarnos de lo personal pero si había que hablar de teatro, todo se olvidaba. Pero nos mirábamos de lejos pero cuando podía, me regañaba con toda la intensidad de la que era capaz. Yo no sé cómo es que llegué yo ahora a estar en este su teatro, @fteatronacional, en el que por doquiera que voy, me mira y parece que me espiara. Y seguro que si. Espero que me guíes, que me soples, que me impulses, porque finalmente entendí el porqué de tus regaños. Hoy comienzo y ya veremos.