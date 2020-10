“Lo más ‘random’ que vas a ver hoy… Kabu (el mico) viene para mi cumple“, escribió el intérprete de ‘Cristina’, que es heredero de una millonaria e icónica empresa.

En las imágenes, aparece Sebastián Yatra junto a su mamá y el animal exótico, que estaba dentro de una casa y posa con ellos sin mayor problema; además, el artista aprovechó la oportunidad para cantarle al primate.

Aunque la publicación ya no está en la red social del cantante, algunos usuarios le tomaron captura de pantalla y recordaron en Twitter que domesticar un animal exótico es considerado como maltrato animal, pues deberían estar dentro de su hábitat, que en este caso sería la selva del Amazonas.

Incluso, la actriz Carolina Guerra mostró su indignación ante las imágenes y aseguró que “a estas alturas de la vida es imperdonable apoyar el cautiverio de animales exóticos, comprándolos o posando con ellos y promocionándolo en redes“.

Este es el trino, que ya cuenta con más de 14 mil ‘likes’ y más de 2 mil retuits:

A Yatra le reconozco su talento, su carisma, su carrera y seguro esto me va a traer disgustos entre amigos pero no me puedo callar. A estas alturas de la vida es IMPERDONABLE apoyar el cautiverio de animales exóticos, comprándolos o posando con ellos y promocionándolo en redes 🚫 pic.twitter.com/mn1VFAYzAO

— Carolina Guerra (@carolinaguerram) October 8, 2020