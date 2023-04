La actriz Santana Rosa, que ha participado en producciones como ‘La venganza de Analía’ y en ‘Pálpito’, que tendrá segunda temporada, abrió su corazón para explicar lo que afronta por estos días:

(Lea también: “La gente cree que la vida se gana fácil”: Orlando Liñán, a seguidor que le pidió $ 10.000)

“Reconocerlo, entenderlo y actuar en consecuencia a eso. Desde el momento en que yo empecé a cuestionármelo, desde ese momento igual empieza un tránsito. Siento que todo el mundo está en constante cambio. Tomar la decisión de hacer una transición de género binaria, de vivir como mujer, como mujer trans, lo que eso implica, es un camino muy personal. He intentado vivir este momento desde el mayor respeto conmigo misma, es renacer, rebautizarse, reconocerse, volver a empezar, volver a aprender a vivir”.

En la conversación aseguró que esa sensación siempre estuvo en su cabeza. “A medida que yo crecía se difuminó, y en 2021 fue algo mucho más fuerte, sentir la duda, tener la pregunta abierta de si lo que yo soy y de lo que me sucede es ser específicamente ser una mujer trans. Yo viví un rato jugando con la androginia y con una expresión no binaria y disfrutando un montón de esto y ahí me encontré con mi feminidad”, contó.

(Lea también: “Cartera castigada”: actriz expone jugada sucia que involucra a Avon, Natura y más empresas)

Y es que es la primera vez que aparece en público para hablar con franqueza de todo lo que está viviendo. Tras borrar todas sus fotos en sus redes sociales y presentarse con su nuevo nombre y apariencia no había vuelto a aparecer según ella porque no quiere opiniones sobre sus decisiones.

“No me encontraba y al empezar terapia empecé a encontrar las respuestas. A todas nos puede pasar y vamos adelante. Uno cree que es la decisión de por vida y es mucho más lento que eso, es un proceso más especial que eso. Solté el miedo y me enruté a la transición; socialmente, la parte física, la parte médica”, relató en esta íntima charla con la irreverente Diva Rebeca.