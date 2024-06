Heidi Corpus, reconocida por ser una de las actrices de ‘Sábados Felices’, contó al medio de comunicación, sobre un episodio de salud que sufrió hace unos meses por culpa de la mala alimentación que llevaba.

En conversación con el programa ‘La red‘, dijo que el pasado 28 de abril, estando de viaje en San Andrés comenzó a sentir un dolor que no paraba.

“Era un dolor abdominal, pero era raro, porque se iba como hacia la espalda, como que no sabes qué es lo que te duele y me sentí muy mal, vomitaba mucho”, señaló la actriz.

La actriz viajó de San Andrés a Bogotá y como se sentía tan mal se dirigió de inmediato a un centro asistencial.

“Mi ángel de la guarda fue María Auxilio, ella me llamó y yo le dije: ‘Me siento muy mal, estoy en un taxi y no sé qué hacer‘. De inmediato me dice: ‘Nos vemos en la Clínica La Colina, ya'”, indicó Corpus.

Luego, contó: “Me diagnosticaron con colecistitis aguda, que es la inflamación de la vesícula, y los médicos me dijeron que debía ser operada de inmediato”

Corpus fue trasladada de inmediato al Hospital San Carlos, allí le practicaron la cirugía correspondiente.

“Entré a cirugía a las 9:00 a. m. y hasta las 2:00 p .m. salí de operación. Me llevaron a una habitación y allí vi a mi hermana que estaba muy preocupada”, mencionó la comediante.

La humorista, del programa de humor contó que la mala alimentación fue la que la llevó a que su salud se empeorara.

“Vivo sola y como mucha comida chatarra y todo eso va haciendo mella en el cuerpo y con el tiempo se ven los resultados. Me encantan las harinas, las grasas, los fritos y sobretodo el dulce”, concluyó la sanandresana.

Corpus tuvo 17 días de incapacidad y por ese tiempo no pudo estar en las grabaciones del ‘Desatino’ de ‘Sábados Felices’ que se estrena este 22 de junio por Caracol Televisión.

