Fabiola Posada, conocida en el mundo del espectáculo como la ‘Gorda’, ha sido un personaje querido y reconocido por los colombianos.

La comediante lleva una relación de más de 25 años con su colega Nelson Polanía, ‘Polilla’, con el que ha compartido escenario durante mucho tiempo en ‘Sábados felices’, de Caracol Televisión.

(Lea también: “Quedé embarazada y ‘Polilla’ no aparecía”: ‘Gorda Fabiola’ habló de duro momento)

La pareja de artistas ha tenido un matrimonio sólido, lejos de los chismes, en el que se les suele ver felices cumpliendo propósitos y sacando a sus tres hijos adelante.

Sin embargo, se conoció a través de una entrevista del programa web ‘Los de la culpa’, que ella encontró a su esposo con otra mujer.

La ‘Gorda’ Fabiola mandó a seguir a su esposo

Confesó que cuando fue concejal de Bogotá envió a uno de sus escoltas a perseguir a Polanía, ya que sospechaba que se iba a encontrar con otra mujer.

‘Polilla me dijo que tenía un ‘show’ con ‘La luciérnaga’, que se iba y yo no sé por qué los hombres no saben mentir. Yo dije: ‘Pero no me cuadra’. Lo peor es que para esa presentación se compró ropa. Cuando lo veo salir, le pregunto: ‘¿Ay, pero vas a estrenar?’ Me dijo que supuestamente era en el Dann Carlton de la 94 y yo simplemente dije: ‘Bueno, que te vaya bien’”, mencionó la samaria.

Posteriormente, aseguró que su pálpito era cierto, pues se vio con una desconocida frente al McDonald’s del Parque de la 93.

Acá, la entrevista completa:

En su defensa, ‘Polilla’ dijo que él tenía su propia versión: “Estaba con ella porque estaba reportado en Datacrédito por un celular que compramos entre los dos. A uno lo reportan hasta por 1.200 pesos. Lo peor fue que nosotros sí estábamos haciendo un festival del humor y cuando estábamos listos para empezar, a cinco minutos, me escribió mi ex y me dijo: ‘Listo, ya está todo listo’”.