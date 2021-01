green

La actriz y productora comentó en la grabación que durante varios meses cuidó de su salud y no salió de su casa; por eso llegó a pensar que tenía una licencia para poder dejar su domicilio por un rato y, aprovechando que se acercaba Navidad, fue a un centro comercial a comprar regalos para sus seres queridos.

“No sé si ahí fue donde me contaminé. Los centros comerciales estaban atestados y, a pesar de que estaban atestados, yo renegaba y seguía yendo a allá“, confesó María Margarita Delgado, quien trabajó durante años en ‘Padres e hijos’, novela en donde también participó Ana Victoria Beltrán, quien anunció que se separa.

Aunque la actriz cumplió con su cometido de hacer sentir especiales a sus familiares, se llevó con ella la COVID-19, y desde el 27 de diciembre se empezó a sentir muy enferma; el 31 ya no pudo compartir con nadie, estaba en una finca y estuvo aislada de todos “por miedo a contagiarlos”.

María Margarita desconocía qué tenía, “si era gripa simplemente” o en su sistema estaba el coronavirus, peor ahora se siente muy culpable:

“Personas que estuvieron conmigo están contagiadas. Quisiera que las cosas fueran diferentes, pero ya no puedo hacer nada. Me cansé de estar cuidándome y me equivoqué“.

Por todo lo que le ha ocurrido, incluida su estancia en el área de urgencias de la clínica La Colina que, según dijo, está colapsada con personas con sus mismos síntomas, Galvis les pidió a sus seguidores que se cuiden, que el virus no toma pausas y que no sigan su ejemplo.

“Me equivoqué y estoy pagando las consecuencias”, concluyó la recordada Lili Delgado.

Aquí, el video con el que la famosa quiso dejarles un mensaje de autocuidado a sus seguidores y les recordó que el virus sigue en el ambiente:

Luego de salir de ‘Padres e hijos‘, ¿a qué se dedicó la actriz María Margarita Galvis?

Según una entrevista que ofreció a ‘La Red’ en febrero de 2020, en medio de las grabaciones de la serie terminó siendo productora general de la misma y actualmente ejerce este oficio para Latin Entertainment Media Group.

Esta es la conversación que tuvo la artista con el programa de Caracol Televisión: