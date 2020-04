View this post on Instagram

En que momento nos pasó esto? En que momento el mundo cambió? Hoy salí a la calle en Bogota por primera vez en este tiempo, caminé 3 cuadras con mi perro mientras llegaba al supermercado (donde no fui capaz de entrar) y no reconocí mi ciudad, ni a mi gente, me sentí en medio de una película de terror donde todos me miraban con miedo (y yo a ellos!) Todos con tapabocas y guantes, esquivándonos unos a otros en los andenes…. Evito ver noticias en lo posible, me entero solo por redes sociales de lo que pasa y seguro aquí en mi casa es más fácil evadir la realidad… No puedo parar de llorar, y si, lloro, porque soy un ser humano con sentimientos y me duele lo que pasa, y si, lo muestro aquí porque no todo en la vida es felicidad, y no soy tan hipócrita de estar llorando pero poniéndome la nariz de payaso para hacer feliz al mundo en un momento donde tengo roto el corazón! Tienen miedo? Yo también! Los agobia el encierro y la incertidumbre? A mi también! Se sienten solos? Yo a veces también! Quieren llorar? Lloren! A quien le aparentamos que todo en este instante es perfecto??!! Romperse y sentir esta bien! Lo importante es aprender la lección y PARARNOS! Y entender que la realidad de TODOS es distinta, y no Juzgar los distintos procesos, y respetar, y ser empaticos y AYUDAR COMO PODAMOS! Unámonos mandemos buena onda al universo, “pidamos” quienes creemos en “algo o alguien” y quedémonos en casa por favor! Esto no es juego! Si nos cuidamos los unos a los otros esto pasará más rápido, si TENEMOS que salir, ok. Pero con los cuidados necesarios! Todo mi amor y mi mejor energía para el mundo, para aquellos que diariamente TIENEN que enfrentarse con esta realidad tan triste.