green

Milady, una de las hijas del doctor José Miguel Dau David, quien falleció conectado a un respirador a finales de agosto porque la compañía Electricaribe decidiera cortar el servicio, abrió su corazón y contó detalles de ese fatídico día al programa de chismes.

La actriz detalló que en los últimos años de vida, su padre, quien tenía 93, solo fue hospitalizado un par de veces debido a que tenía una “gran fortaleza” y que casi siempre fue tratado en su casa, ubicada en Santa Marta.

Dos días antes de la muerte del médico, relata a ‘La Red’ Milady, le formularon el oxígeno en casa, por lo que alquilaron un condensador. “Me acuerdo que me dijo: ‘Tanta cosa y saber que esto era lo que me iba a hacer sentir bien’. Eso era lo que le hacía falta, oxígeno, saturar bien”, recuerda la artista, quien asegura que su papá estaba bien para esos días.

Sobre la polémica decisión de cortar el servicio de energía en la casa de José Miguel Dau David, explicó que no es que no hubieran pagado el recibo, sino que se trataba de una reclamación que venía desde el año 2013.

“Eran unas facturas extremadamente elevadas, le estaban llegando facturas de 5 millones de pesos y en la casa de él vivían 3 personas”, detalló la mujer en el programa de Caracol TV.

Cuando el funcionario de Electricaribe llegó a cortar la luz, asegura Milady Dau, la esposa de su padre le rogó que no lo hiciera, que dentro de la casa había una persona que dependía de un aparato eléctrico. Sin embargo, “él hizo caso omiso”.

“Esto fue inhumano, mi papá entra en una descompensación increíble. Primero, porque físicamente necesitaba un aparato que al suspenderlo, comienza a tener taquicardia, luego por preocupación, era desesperante”, agregó la actriz en ‘La Red’.

Mientras tanto, ella y sus hermanos empezaron a pensar qué podían hacer para que el médico no se pusiera grave. Le echaron aire, lo sacaron a la terraza, pero nada funcionó, por lo que decidieron llamar una ambulancia, pero ahí también hubo negligencia porque esta llegó hasta 3 horas después de la llamada, denunció Milady en el magacín de chismes.

“No podíamos simplemente montarlo en un carro porque él tenía unas condiciones específicas, pesaba más de 110 kilos, tenía caminador, no podíamos arriesgarnos a montarlo en un carro y llevarlo. Incluso, la montada a la camilla con los paramédicos fue traumática”, dijo.

Por último, contó que cuando la ambulancia ya iba a salir con su padre, llegaron otros funcionarios de Electricaribe a ofrecer disculpas y decir que ya iban a poner la luz, pero el daño ya estaba hecho. José Miguel Dau ya estaba grave y debía ser hospitalizado.

Lastimosamente falleció horas más tarde porque llegó “completamente descompensado” a la clínica, según expresó Milady y finalizó.

“Fue algo absurdo, fue terrible… Mi papá estaba bien, estaba estable. No soy quién para apuntar responsabilidades y las autoridades están ahí para dar con los responsables y para que se haga justicia. La vida prevalece ante un recibo, se puede perder demasiado, cosas que son irrecuperables, como la vida”

A continuación, las palabras de Milady Dau en ‘La Red’: