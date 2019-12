The Susos show

‘Suso’ le regaló un representativo cuadro en donde está casi todo el mapa de América y en círculos, las fotos de varios familiares que no están en Venezuela, sino que salieron a otros países por la crisis que vive su nación.

Mientras iba señalando cada una de las fotos, explicaba quiénes eran. Primer señaló a sus hermanos Maximiliano y Joaquín, luego a algunos primos y una tía, entre otros.

Enseguida se puso un poco serio y dijo en ‘The Susos show’: “Así estamos, hay hermanos que no se conocen, primos que no se conocen, abuelos que no conocen a sus nietos. Estamos regados por todo el mundo, este cuadro representa exactamente lo que pasa en Venezuela. Es un regalo maravilloso”.

Más adelante, cuando ‘Suso’ le preguntó qué quería de Navidad, Luis Gerónimo Abreu volvió a hacer referencia a la crisis que vive su país y pidió por democracia, regreso, libertad y el reencuentro de todos los venezolanos.

Acá, el momento en que recibe el regalo: