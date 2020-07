La presentadora Carolina Cruz le preguntó al artista si era verdad que después de Leandro lo encasillaron en personajes de ese estilo y, entonces, él —que no fue el único al que le pasaron cosas raras por culpa de su personaje, a uno de los villanos también— recordó lo que le sucedió laboralmente.

“La gente pensó que yo era así. Dejaron de llamarme a trabajar, porque se imaginaban que yo era así. Le decían a mi mánager: ‘No, a esa ‘loquita’ no me la mandés pa’ este ‘casting’, que no me funciona’. ‘No, esa ‘loquita’ no la quiero ver’”, relató Sebastián Boscán en el programa, esta semana.