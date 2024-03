El actor y cantante Juan Pablo Barragán les contó a los comediantes y exparticipantes de ‘Masterchef‘, Adrián Parada, Mauricio Arias y Frank Martínez, detalles de su vida personal y del inicio de su carrera en televisión.

Barragán indicó: “Yo vivía en un barrio muy caliente, un día se armó un problema en la tienda de mi casa entre dos vecinos y yo siempre soy de los que dice: ‘Conversen, por favor’. Bajé a solucionar y me gané mi primer tiro a mis 17 años”.

Después dijo: “Lo peor no fue el tiro sino que cuando llegué al CAMI (centro de atención médica inmediata) no me atendieron por ser Sisbén 4. En ese momento tenía que pagar $ 150.000 para que me atendieran, como no tenía plata me pusieron en un platón de una patrulla de la Policía”.

“Estuve 12 horas desangrado y con una sonda antes de que llegara al San Juan de Dios, allá me atendieron. Un doctor me dijo: ‘Usted cree en Dios’ y le dije: ‘Yo creo en usted’. Allá me durmieron y al otro día me levanté en una ‘suit’ del hospital con 25 personas alrededor”, mencionó Barragán.

“Salí del hospital, capturaron al vecino y tocó solucionarlo. Cuando tienes un problema con una persona que trabaja en la ley como un policía o un militar debes arreglar o arreglar y listo, gracias a Dios estoy vivo”, señaló Barragán.

Juan Pablo Barragán trabajó en ‘Club 10’

El actor contó que su primera experiencia televisiva fue en ‘Club 10’ época en la que se encontraba cursando los últimos semestres de sus estudios en la ASAB (Academia Superior de Artes de Bogotá).

“Comencé mi carrera manejando títeres en ‘Club 10’; primero fui la mano de Dinodoro, luego ascendí para ser la cola de Aurelio Cheveroni, más tarde me convertí en el pingüino de ‘Bonice’. Sin embargo, llegó un momento en el que decidí dejarlo porque mi verdadera pasión era ser actor”, narró.

