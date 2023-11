‘Pirry’ reconoció que el deceso de la actriz Alejandra Villafañe lo puso a pensar acerca de lo “fugaz” de la existencia, lo que lo llevó a abrirse sobre un incidencia que pasó durante este año.

Guillermo Prieto, nombre real del boyacense, compartió desde su cuenta personal de Instagram un video con la reflexión, en la que se abrió acerca de un accidente gravísimo que vivió en su hogar.

“Hay una imagen que puede ser muy fuerte, solo una, que es la fotografía que me tomó mi hermana cuando me encontró casi muerto en el baño de mi casa el día que me tuvieron que coger 22 puntos en el parietal derecho”, contó.