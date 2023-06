‘Pirry’ acostumbró al público colombiano a verlo en sus peligrosas prácticas, en deportes extremos, conviviendo con animales salvajes, recorriendo territorios llenos de riesgos y con investigaciones que apuntan a muchos poderosos. Pero ahora, por una pregunta que es muy frecuente para quienes van a hacer compras a supermercados en Colombia, sobre acumular puntos, terminó mostrando los que le han cogido en su cuerpo.

Por las fechas que puso para cada uno de los accidentes, golpes o como sea haya obtenido estas cicatrices, registra que ocurrieron en el último año. Tal vez, esa es su intención, ya que las más añejas y viejas, muchos de sus seguidores las han visto en televisión y en sus mismas redes.

Lo llamativo es que esta vez, Guillermo Arturo Prieto La Rotta, nombre completo de este boyacense, no compartió cómo se hizo estas marcas en su brazo derecho y en el costado de su cabeza. Parece que ya no muestra todas las cosas riesgosas a las que se dedica, en el último tiempo sus redes han tenido mucho más protagonismo por opiniones políticas y de la actualidad del país.

Los puntos que le han cogido a ‘Pirry’ en el último año

Sobre el mediodía del 31 de mayo, ‘Pirry’ compartió un video acompañado por este mensaje, según contó, fue una broma que le hizo o se le ocurrió hacer quien lo atiende en las cajas de los mercados de cadena. “‘¿Acumulas puntos?’, me dice la señora del supermercado. Le digo que sí, pero en el cuerpo. Que si me darán algo por eso”, fue el texto que salió en su perfil de Instagram y que no se entendería si no estuviera el material audiovisual al lado.

Pues, en la primera imagen aparece Prieto Larrota mostrado la parte interna de su antebrazo y se ven rastros de una herida reciente. Está cerrada, pero no han desaparecido del todo las marcas, después aparece el momento en el que estaba abierta y le hacían curación con el texto: “18 puntos. 2022”.

Después, Pirry gira su cabeza al costado izquierdo y en la parte lateral, arriba de la oreja, tiene otra herida. Esta es más reciente, se nota aún fresca y en ese momento el hombre de 53 años sonríe y aparece un nuevo texto: “22 puntos. 2023”.

Al ver eso, adquiere sentido el resto del mensaje que Pirry puso en el ‘posteo’ de Instagram:

“Mis cicatrices son el mapa de mi vida, no es que me guste ganármelas, pero estoy orgulloso de ellas. (Advertencia imágenes gráficas)”.

Este corto y curioso video, tiene de fondo una locución que completa el mensaje y muestra el orgullo que le da a ‘Pirry’ llevar estas marcas en su cuerpo y mostrarlas sin pena: “Hay una frase anónima que siempre me fascina, que dice: ‘mis cicatrices cuentan una historia, son recordatorios de cuando la vida trató de quebrarme… pero fracasó’”.

Un chiste, una reflexión, una muestra de valentía y también una advertencia para quienes hacen actividades de riesgo. Ese fue el mensaje que dejó la publicación de este reconocido personaje, que en cerca de 6 horas llegó a más de 10.000 ‘Me gusta’.