Las lluvias han vuelto a azotar con fuerza a Bogotá. Este miércoles 5 de abril, un aguacero acompañado de potentes vientos y relámpagos opacó el cielo capitalino y ocasionó complicaciones en la movilidad.

(Lea también: Pirry quedó impactado por bola de fuego en carretera de Colombia: “Es impresionante”)

Guillermo Prieto la Rotta, más conocido como ‘Pirry’, salió en pleno aguacero en el norte de Bogotá armado con un traje y gafas de buzo, además de unas aletas para nadar, decidido a hacerle frente a las lluvias.

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, se le ve corriendo y parado en el separador, como si estuviera pidiendo un taxi, mientras se quejaba por el granizo que le caía sobre la cabeza.

“Mire esta Semana Santa llena de sol. Hij… granizo. ¡Ay, ay, ay!”. Luego, ‘Pirry’ posó sobre un charco que se formó en la vía y hasta intentó nadar. “Se armó un río en segundos. No, pues qué chimba de Semana Santa. Puro verano, sol y playa. Y después digan que el cambio climático no existe”.

Lee También

Más allá de lo gracioso que pudo resultar luciendo un traje de buzo en Bogotá, ‘Pirry’ publicó un mensaje que busca concientizar a sus seguidores sobre el cambio climático.

El periodista aseguró que “el clima definitivamente está enloquecido” y que cambios tan repentinos demuestran que “tenemos el cambio climático en nuestras narices”, por lo que no entiende cómo teniéndolo sobre la cabeza —haciendo referencia al granizo— hay personas que no creen en esta situación.

“Durante estos aguaceros en los que más pienso es en los que viven en la ribera de los ríos, en los campesinos que ya no saben en qué momento cultivar o cosechar, o en las personas que viven en zonas de riesgo. De todo corazón espero que este invierno ceda y no cause más daños”, concluyó.