Desde el pasado 30 de enero la ‘influenciadora’ y empresaria Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, permanece recluida en la cárcel el Buen Pastor, en el que se espera que cumpla una condena de cinco años que fue ratificada por la Corte Suprema.

En las últimas tres semanas, la creadora de contenido ha tenido la oportunidad de manifestarse en diversos medios de comunicación, dejando clara su intención de salir del penal para estar con su hija, Daphne Samara, de nueve meses, además de reencontrarse con su familia y pareja, Karol Samantha.

(Vea también: ‘Epa Colombia’ recordó a su mamá y reveló que ella la ha ayudado a no “dejarse derrumbar”)

‘Epa Colombia’ cambio recientemente de abogado, dejando a Omar Ocampo a un lado para que Francisco Bernate, reconocido penalista, lleve a cabo su proceso judicial y logré un acuerdo con el sistema de justicia del país.

Durante una entrevista reciente, Bernante manifestó a Noticias RCN que solicita a los seguidores de ‘Epa Colombia’ que dejen de interponer tutelas a la Corte Suprema solicitando la libertad de la joven de 28 años pues esto entorpece el camino a seguir del defensor.

Lee También

Karol Samantha, pareja de la ‘influenciadora’ y también madre de la menor Daphne Samara, comentó en redes sociales su intención por hacer una recolección de firmas en apoyo a Daneidy y solicitar un indulto.

“Las personas que estén de acuerdo, bienvenidos sean, pueden ingresar al link, colocar sus datos y, ojo, no tienen que pagar absolutamente nada, ahí no tienen que cancelar ningún dinero ni nada. Esa página sí da la opción de que si quieren dar un aporte, pero no tienen que dar dinero de absolutamente nada y, segundo, es voluntario si ustedes quieren participar en esto, bienvenidos sean”, dijo la joven.