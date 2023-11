La televisión sigue siendo la mayor fuente de consumo de video. Aunque los tamaños de pantalla han cambiado y los contenidos se publican, transmiten y consumen en diferentes plataformas, el número de hogares con televisores en todo el mundo continúa aumentando.

En Radiónica recordamos 10 programas de televisión (entre series documentales y realities) que nos recordaron en su momento el poder de la música y su fuerza para transformar la vida de las personas. Entre historias y canciones, ¿cuál de estos sigue siendo tu favorito?

‘MTV Unplugged’

Esta serie televisiva de conciertos, organizados por el canal de televisión estadounidense MTV, tuvo un especial auge en la década de los 90. Fue considerada un vehículo para consagrar a los artistas del momento así como también para revitalizar las carreras de los grandes intérpretes ya consagrados. Por este reconocido formato han pasado artistas como Eric Clapton, Paul McCartney, Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, The Cure, Mariah Carey, entre otros.

MTV estrenó su señal propia para Latinoamérica el 1 de octubre de 1993 desde sus estudios en Miami, Florida. Momento que le permitió a los artistas del continente unirse al programa Unplugged. El 5 de mayo de 1994, Los Fabulosos Cadillacs fue la primera banda de habla hispana en realizar un MTV Unplugged. A ellos le siguió una amplia lista de bandas y artistas como Caifanes, Café Tacvba, Julieta Venegas, Soda Stereo, Juanes, Shakira, Los Tres, Zoé y muchos más.

‘Behind The Music’

Este programa de televisión de corte documental del canal VH1 se emitió en todas las subfiliales del canal en el mundo desde 1996 hasta 2006, y continúa siendo transmitido de manera esporádica.

Cada programa se enfocaba en un músico o grupo musical, documentando tanto los éxitos de los músicos como los problemas que enfrentaron a lo largo de sus carreras. El criterio de VH1 para seleccionar a los músicos que aparecerían en el programa, fue en muchos casos, hacer una reseña biográfica de aquellos que ya no están en el negocio de la música o que fueron suficientemente significantes en la historia del rock para aparecer en la serie.

‘That Metal Show’

Este talk show estadounidense presentado y dirigido por el periodista Eddie Trunk, con la colaboración de Jim Florentine y Don Jamieson, se estrenó en la cadena VH1 Classic (perteneciente a MTV) el 15 de noviembre de 2008.

El programa consiste principalmente en discusiones sobre los géneros musicales de hard rock y heavy metal, tanto del pasado como del presente. El show se divide en secciones. En unos, se comentan y se realizan debates entre los tres anfitriones y su invitado especial. En otros, realizan entrevistas con músicos de los géneros musicales mencionados.

Actualmente se pueden ver algunos episodios a través de Apple Tv y de la página de VH1.

‘The Osbourns’

El reality show que nos mostró la vida de todo un rockstar. Este programa estuvo basado en la controvertida familia del cantante de la banda de heavy metal Black Sabbath y después solista, Ozzy Osbourne, y fue emitido en el canal estadounidense MTV.

El reality obtuvo muchísima popularidad dentro y fuera de los Estados Unidos, debido a las situaciones tan alocadas que allí se vivían. Contó con 4 temporadas y un total de 52 episodios, en los que vimos la constante interacción entre Ozzy, su esposa Sharon, su hija Kelly y su hijo Jack.

‘The Voice’

The Voice es un concurso de talentos y competencia de canto estadounidense, basado en el original The Voice of Holland de Países Bajos, emitido por NBC y ganador de un Emmy Award. El programa ha sido muy difundido a nivel internacional, contando con más de 50 formatos en diferentes países del mundo, incluyendo Colombia, Alemania, Ucrania, México, Argentina, entre otros.

‘The X Factor’

Esta es una competencia británica de reality show de música para encontrar nuevos talentos de canto, impugnada por los aspirantes a cantantes procedentes de audiciones públicas. Creado por Simon Cowell, el programa se inició en 2004 y desde entonces se ha emitido anualmente a partir de agosto / septiembre hasta diciembre. De su versión original han salido grandes exponentes del pop actual como Leona Lewis, James Arthur y One Direction.

El programa como franquicia ha tenido mucho éxito en otros países como Australia, Bélgica, Rusia, Canadá, Turquía y Colombia, así como una buena audiencia en los Estados Unidos, España y Chile.

‘American Idol’

American Idol es un programa de telerrealidad de concursantes cantantes creado por Simon Fuller y producido por FremantleMedia y 19 Entertainment. Comenzó a transmitirse de la mano de Fox desde el 11 de junio de 2002 y hasta diciembre de 2016 en un ciclo de 14 años, bajo la conducción de Ryan Seacrest.

El fin de este programa es encontrar nuevos artistas en solitario. Desde entonces, ha llegado a ser uno de los programas más populares en la historia de la televisión estadounidense; siendo destacado, incluso, por el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama como: “Un programa que aporta a la cultura del voto popular y masivo, que permite dirigir los destinos de un cantante, un presidente o un país entero”.

Entre sus ganadores más recordados están: Kelly Clarkson, Carrie Underwood, Phillip Phillips, Jennifer Hudson y Adam Lambert.

‘El show de las estrellas’

Uno de los más queridos por los colombianos, sobre todo a final de año. Este programa musical de la televisión colombiana, es producido, presentado y dirigido por Jorge Barón, y emitido por el Canal RCN a nivel nacional e internacional. Su primera emisión se dio el 24 de mayo de 1969, teniendo como enfoque en sus primeros años a los fenómenos musicales del pop y la balada de Latinoamérica y España, conforme fue pasando el tiempo se posicionó como un programa cargado de ritmos populares y bailables para la población colombiana.

Grandes exponentes de la salsa, el merengue, el vallenato, la carranga e incluso del reguetón, han pasado por su tarima y han conversado con el carismático Jorge Barón, que se ha convertido en un símbolo nacional como comentador de espectáculos.

‘Eurovision’

El Festival de la Canción de Eurovisión es un concurso televisivo de carácter anual en el que participan intérpretes representantes de las televisiones (en su mayoría públicas) de los países miembros de la Unión Europea de Radiodifusión.

El festival ha sido transmitido desde 1956, siendo el programa de televisión más antiguo que aún se transmite en el mundo, recibiendo en 2015 el récord Guinness como la competición musical televisiva más longeva del mundo. Además, es el festival de la canción más grande en términos de audiencia, la que se ha estimado entre 200 y 600 millones internacionalmente.

Entre sus ganadores más reconocidos se encuentran: ABBA, Céline Dione, Lordi, Maneskin, entre otros.

‘Bios’

Bajo el lema: “Vidas que marcaron la tuya”, esta serie documental de televisión creada por National Geographic nos propone un viaje fascinante por la vida y obra de los ídolos de la música latinoamericana. Con material de archivo y entrevistas exclusivas nos han sorprendido recorriendo la vida de Gustavo Cerati, Aterciopelados, Charly García, Andrés Calamaro, los integrantes de Café Tacvba, Mercedes Sosa, Alex Lora, Paralamas do Sucesso y Titãs.

Todos los episodios están disponibles a través de Star+ y ocasionalmente siguen siendo compartidos en televisión.

