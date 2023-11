Claro ofrece varios servicios a sus usuarios en Colombia, no solo el de celular. La televisión es uno de los más conocidos y utilizados por el público en el país. Este producto se mantiene en la lista de favoritos por el precio.

La compañía dio a conocer una novedad para este fin de semana, pensando exclusivamente en sus clientes de Claro hogar: habilitarán del 10 al 12 de noviembre el servicio de HBO.

(Lea también: SIC advierte a Claro por subasta de 5G en Colombia: precios y calidad de servicio)

“Se abrirá la señal de los ocho canales premium de HBO para que sus clientes con servicio Claro hogar puedan disfrutar, sin costo, de series, películas y también documentales sobre ídolos del deporte”, dice el comunicado de la empresa.

Esta posibilidad permite a las personas que tengan Claro ver producciones como ‘Game of thrones’, ‘Harry Potter’, The last of us’, entre otras.

Entretanto, la marca ofrece un plan muy conocido que consta de televisión, telefonía fija e Internet, a un precio económico para diferentes estratos sociales en Colombia.

