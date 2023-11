Tras haberse emitido el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la aceptación de Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC), Claro llegaría a la subasta del espectro 5G con condiciones diferentes a las del resto de los operadores en Colombia.

Para Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia, aunque la subasta está bien planteada en términos generales, las justificaciones sobre afectación a la competencia que argumentaron las autoridades para tomar estas medidas que los desfavorecerían, no son acertadas. Valora Analitik habló con el empresario y estas fueron sus apreciaciones sobre lo que se viene.

“En Colombia hay una gran desinformación respecto a lo que pasa en este mercado”, dice el empresario. Y es que a su juicio hay tres grandes razones que sustentan que en el país no hay un problema de competencia.

“Nunca hemos negado que Claro efectivamente tengan una posición de mercado muy relevante porque los usuarios nos han preferido. Pero en la subasta de 4G de 2013 Colombia solo había tres operadores prestando servicios móviles, mientras que hoy en día son 17”, indicó.

En segundo lugar, Archila menciona que, en los tres últimos años, y en particular desde la entrada de Wom, que invirtió mucha plata en dicha subasta, los precios han bajado en un 70 %, como resultado de una “presión competitiva”. “Ahí está la mejor evidencia que no hay posición de dominio. La posición de dominio no es un tema de tamaño, es de que haya uno o varios jugadores que tengan la posibilidad de actuar con independencia de lo que sucede en el resto del mercado, sin perder mercado”.

Y para complementar, dice que en el tema de competencia si bien se publican las cifras de portabilidad, hay un indicador del que no hay rastreo: los cambios de usuarios de un operador a otro.

“No todos los cambios se dan por portabilidad. La gran mayoría de los cambios de usuarios se dan simplemente cuando alguien se desconecta, permite que su línea ya no siga operando y se va a otro operador. Más del 50 % de los colombianos, usuarios de servicios móviles, cambian de operador cada año”, relata Archila.

Las restricciones a Claro para la subasta 5G del espectro

El MinTIC publicó el pasado 21 de octubre los pliegos definitivos para la subasta 5G en Colombia, acogiendo algunas de las recomendaciones de la SIC, que incluyen restricciones a Claro.

“Las recomendaciones de la SIC terminan siendo muy desafortunadas porque realmente son medidas asimétricas, exclusivas a Claro, que buscan o pretenden al final del día hacer que Claro no pueda competir en igualdad de condiciones”, dice el presidente de América Móvil Colombia.

En este sentido, Archila destaca que el inicio del proceso subasta arranca porque el Ministerio les pide a todos los potenciales interesados que hagan una expresión de interés.

“Claro expresó interés por todas las bandas del espectro, las bajas, medias y las altas. Por ende, como terminan las bases de la subasta es muy desafortunado porque nos inhibe de participar en bandas bajas por aquello de los topes y por el hecho de que nosotros ya tenemos una asignación de 45 MHz”, relata.

En conversaciones con el Ministerio, Claro ha hecho la solicitud para que se revisen ciertas condiciones, especialmente las relacionadas con los topes del espectro.

Hoy en día hay 17 operadores prestando servicios móviles en Colombia. De estos, seis empresas tienen asignado espectro en el país.

“Los topes de espectro son una norma, salen de un decreto presidencial y su objetivo es buscar que haya pluralidad de oferentes en el mercado. Hoy en día en el mercado hay seis empresas de esas 17 que ofrece servicios móviles que tienen espectro. Así que de esa manera se logra que el espectro no se monopolice. Estamos solicitando que por lo menos en las bandas bajas aumenten el tope en 5 MHz para todos los oferentes”, explicó.

Esto -dice- no es algo que se estarían haciendo para ayudar a Claro, sino para que se garantice la máxima cantidad de espectro colocada en el mercado, que es en beneficio de los usuarios.

¿Cómo está Colombia hoy?

Juan Carlos Archila comenta que es muy desafortunado que Colombia traiga un retraso importante en la conectividad. “Si bien en 2009-2010 Colombia era un referente a nivel regional con respecto a esta materia, pues desafortunadamente la realidad hoy es otra”.

Sumado a esto, hace énfasis en que la disponibilidad del espectro podría ser mayor a los 490 MHz asignados en total en el mercado actualmente.

“Hay una entidad internacional que es la rectora de temas de telecomunicaciones a nivel mundial, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y esta ha dicho que Colombia debería tener alrededor de 1.300 MHz asignados no 490 MHZ, lo cual es una preocupación siempre muy grande”, relató.

Finalmente, es importante mencionar que hoy Claro tiene asignado el 28,9 % del espectro total en Colombia.

